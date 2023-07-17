تنويه جديد.. قنصلية المملكة في هونج كونج عن إعصار الـ 8 درجات: مستمر

نوّهت قنصلية المملكة في هونج كونج -مجدّداً- بالتوقّعات المحدّثة من هيئة الأرصاد المحلية حول الإعصار شديد الخطورة، بأنه لايزال مستمراً؛ داعية المواطنين السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تود القنصلية التنويه للمواطنين الموجودين في هونج كونج، بالتوقعات المحدّثة من هيئة الأرصاد المحلية، باستمرار الإعصار بالدرجة 8، لذا ترجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.
ولمتابعة المستجدات الدخول على الرابط التالي: https://hko.gov.hk/en/index.html