تنويه جديد.. قنصلية المملكة في هونج كونج عن إعصار الـ 8 درجات: مستمر

وقالت عبر حسابها في تويتر: تود القنصلية التنويه للمواطنين الموجودين في هونج كونج، بالتوقعات المحدّثة من هيئة الأرصاد المحلية، باستمرار الإعصار بالدرجة 8، لذا ترجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.