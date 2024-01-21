16 فائزًا في رابع سباقات الموسم بميدان الهجن بسكاكا

اختتم ميدان الهجن بسكاكا منافسات السباق الرابع لهذا الموسم التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت، ضمن منافسات ‎الاتحاد السعودي للهجن في ‎سباقات الميادين، وشهدت إقامة 16 شوطًا بمشاركة 228 مطية في فئات "حيل، زمول، ثنايا، جذاع، لقايا"، حيث تم تتويج الفائزين في ختام المنافسات.