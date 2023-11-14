الفحوصات الدورية والنظام الغذائي الصحي.. خطوات مهمة لحماية قلبك مع داء "السكري"

وتابعت في إنفوجرافيك توعوي على حسابها في "إكس"، أن الضرر من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم المستمرَيْن غالباً ما يسبّب ضرراً أكبر عند الإصابة بمرض السكري، وعند تراكم هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.