"أسواق التميمي" تنال استحقاقاً عالمياً لأفضل بيئات العمل في عام 2023م

وأضاف "راجيندران" : "أشعر بالسعادة وأنا أرى اسم "أسواق التميمي" في مصاف الشركات العالمية ممن حملوا هذا اللقب على مدار السنوات الماضية، وقد أثلجت صدري نتائج التقرير التي روعي فيها حصد آراء كافة موظفينا، فقد أثمرت الثقة والمسؤولية التي نمنحها طاقمنا البشري بعوائد وإيرادات مُجزية نقلتنا إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار، لذلك، يحق لموظفينا الفخر في كافة إنجازاتهم ومحاولاتهم التي كانت ومازالت محط فخر وتقدير، فأبوابنا مفتوحة لهم على اختلاف مناصبهم، ونحن مستعدون دائماً لنقل خبرتنا الوثيقة إليهم لأنهم أساس الشركة ومُستقبلها، مُتطلعاً للترحيب بالكفاءات السعودية والبحرينية القادمة في عائلة "أسواق التميمي" عبر التقديم على الوظائف المطروحة في موقع الشركة الرسمي (Tamimimarkets.com)".