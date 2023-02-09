"أسواق التميمي" تنال استحقاقاً عالمياً لأفضل بيئات العمل في عام 2023م

منحت “الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل – الشرق الأوسط“Great Place To Work- MENA/ شهادة رسمية "لأسواق التميمي" نتيجة استحقاقها شهادة (أفضل بيئة عمل) لعام 2023م، والتي تكللت بإدراج اسم "أسواق التميمي" في هذا العام مع عشرات الشركات المتميزة في الشرق الأوسط ممن آمنوا بالكفاءات البشرية وطوعوا بيئات عملهم لتوفير الأفضل للموظفين، حيث أدرجت الهيئة أسماؤهم جنباً إلى جنب مع "أسواق التميمي" ضمن تقريرها السنوي الصادر لهذا العام، والمُتضمن لائحة مُستحقي الشهادة من مختلف دول المنطقة.
وتُخضع "الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل- الشرق الأوسط/ “Great place To work- MENA المتقدمين للشهادة لمجموعة من المعايير المحكمة بهدف ضمان استحقاقهم اللقب المرموق، إذ أجرت الهيئة استبياناً دقيقاً لكافة موظفي "أسواق التميمي" حول طبيعة العمل، منها علاقتهم مع الرؤساء والموظفين، الحوافز المعنوية والمالية، الراحة النفسية والجسدية، إضافة إلى عدد من المعايير الأخرى، انتهت بمنح أسواق التميمي شهادة ولقب (أفضل بيئة عمل) لهذا العام.
وتتويجاً لهذا الإنجاز، أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجيندران عن فخره واعتزازه الكبيرين بكافة موظفي "أسواق التميمي" البالغ عددهم 6,124 موظفاً في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مُعتبراً استحقاق "أسواق التميمي" لهذه الشهادة يأتي بُرهاناً على فاعلية الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في إدارة هذا العدد من الموظفين، وحرصها على كل واحد منهم باعتباره فردًا من عائلة "أسواق التميمي" وعُنصراً فاعلاً فيها.
وأضاف "راجيندران" : "أشعر بالسعادة وأنا أرى اسم "أسواق التميمي" في مصاف الشركات العالمية ممن حملوا هذا اللقب على مدار السنوات الماضية، وقد أثلجت صدري نتائج التقرير التي روعي فيها حصد آراء كافة موظفينا، فقد أثمرت الثقة والمسؤولية التي نمنحها طاقمنا البشري بعوائد وإيرادات مُجزية نقلتنا إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار، لذلك، يحق لموظفينا الفخر في كافة إنجازاتهم ومحاولاتهم التي كانت ومازالت محط فخر وتقدير، فأبوابنا مفتوحة لهم على اختلاف مناصبهم، ونحن مستعدون دائماً لنقل خبرتنا الوثيقة إليهم لأنهم أساس الشركة ومُستقبلها، مُتطلعاً للترحيب بالكفاءات السعودية والبحرينية القادمة في عائلة "أسواق التميمي" عبر التقديم على الوظائف المطروحة في موقع الشركة الرسمي (Tamimimarkets.com)".
هذا وقد تحصلت "أسواق التميمي" على مجموعة من الشهادات والجوائز العالمية في وقت سابق خلال عام 2022م، منها جائزة خاصة عن فئة "سلسلة الأسواق الأكثر نمواً في المملكة العربية السعودية لعام 2022م" من قبل مجلة "جلوبال براندز" العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وبذلك، تعتبر "أسواق التميمي" من الشركات المميزة التي لمع نجمها في خدمة العملاء ورِفعة الموظفين، مُحققة بكل هذه الجوائز توازناً فريداً قل نوعه في عالم الأعمال والعمل.
يذكر أن "أسواق التميمي" شركة سعودية تتخذ من مدينة الخبر مقراً رئيسياً لها، أسسها الشيخ "علي عبدالله التميمي" بعام 1979م بهدف خدمة مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية. وبعد 44 عاماً من الخبرات المتراكمة، نجحت "أسواق التميمي" في ترك بصمة واضحة في قطاع الغذاء بالتجزئة ومضاعفة عدد فروعها سنوياً لتتجاوز الـ 100 فرع مع بداية عامنا الحالي، والذي لم يكن ليتم لولا الكفاءات البشرية المتميزة التي نجحت "أسواق التميمي" في استقطابها على مدار السنوات الماضية، أبرزهم مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الحريصين على رفعة اقتصاد بلادهم وتنميته عبر إخلاصهم وتفانيهم.