محافظ "المواصفات" يفوز بجائزة العام من مجلس الكودات الدولي

وأشار إلى أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود الحثيثة لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية الذين شاركوا في إعداد وتطوير وتنفيذ متطلبات كود البناء السعودي، وممارسات الأداء المتميز التي عملت عليها اللجنة خلال مراحل إطلاق الكود واعتماده عام 2018م، وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية والمشاريع التحسينية المرتبطة به، وتطوير النظم المستخدمة في التشييد والبناء، كما كان لتظافر جهود الجهات من القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة أكبر الأثر في تحقيق مستهدفات هذا المشروع الوطني.