وزارة الحج والعمرة تدرّب 421 قائد فوج من حجاج تركيا في بلدانهم

أقامت وزارة الحج والعمرة ممثلة في "مركز ترخيص وتدريب العاملين بالتعاون مع الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحج" رابع برامجها التدريبية لتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم إلى المملكة، والذي أُقيم بمدينة أنقرة بالجمهورية التركية لـ 421 قائدًا، بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا، ورئاسة الشؤون الدينية بجمهورية تركيا.

ويأتي هذا البرنامج بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتضمن البرنامج التدريبي، شرحًا مفصلاً لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بسائر محطات رحلته الإيمانية، بما فيها المهارات الحياتية أثناء أداء النسك، بالإضافة إلى مهاراتي التفويج، وإدارة الحشود البشرية في الحج، وذلك وفق عمل متناغم مع الجهات الأخرى المشاركة في الحج.

يُذكر أن البرنامج التدريبي الأول نفذته الوزارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل ثلاثة أشهر، أما الثاني فقد كان في جمهورية إندونيسيا، في حين أُقيم البرنامج الثالث في نيجيريا، واستفاد منها جميعًا نحو 300 قائد.