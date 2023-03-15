السعودية ليست تاجرًا للنفط.. بل تلعب أدوارًا لموازنة واستقرار السوق العالمي

ما ذهب إليه وزير الطاقة من وقف تصدير النفط للدول التي تفرض سقف أسعار على إنتاج هذه السلعة العالمية يمثل حقًّا مكفولاً للمملكة، وإجراء هدفه المصالح الفردية؛ فلها مسوغاتها ومكانتها، وهي تدافع عن مكتسباتها وسلعتها الرئيسية، هذا زيادة على ثقلها بصفتها لاعبًا رئيسيًّا في سوق الطاقة، وليس صانعًا ومصدرًا.. فالسعودية لا تتعامل مع العالم، وهي تبيع النفط بعقلية التاجر، بل يذهب دورها لما هو أكبر من إدارة السوق بطريقة تراعي مصالحها ومصالح الدول.