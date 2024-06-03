مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة أربعينية لـ13 عاماً في ساعتين

وأوضحت د.هند الصويان أن اعتلالات الإخراج وضعف عضلات الحوض والمستقيم، من أكثر الحالات شيوعاً وسط النساء، وتعود أسبابها إلى تكرر الحمل والولادة والإمساك المزمن، مشيرة إلى أنه يمكن علاج هذه الحالات بطرق مختلفة تحفظياً أو جراحياً عن طريق المناظير وجراحات اليوم الواحد، لافتة إلى أنه في معظم الحالات لا يمكن منع هبوط أعضاء الحوض، لكن يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطورة المسببة للمرض، حيث يمكن اتباع عدة إرشادات للتقليل من احتمال حدوثه، كالمحافظة على وزن صحي، والحرص على ممارسة النشاط البدني لتقوية العضلات، وممارسة تمارين تقوية عضلات الحوض بانتظام، وعلاج الإمساك والسعال المزمن وعدم إهمالهما، وتجنب رفع الأحمال الثقيلة والتدخين.