8 آلاف بلاغ.. "مشاريع البنية التحتية بالرياض" يُصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أكتوبر

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لشهر أكتوبر 2024م، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال المشاريع من خلال نشر البيانات وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
وكشف التقرير أن إجمالي عدد التراخيص بلغ أكثر من 16 ألف ترخيص، في حين تجاوز عدد البلاغات 8 آلاف بلاغ، تنوعت بين عدم نظافة المواقع والتخزين خارج منطقة العمل، إضافة إلى عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية واللوحات الإرشادية.
ويرصد التقرير المستوى العام لأداء الجهات الأكثر تحسنًا في تنفيذ أعمال المشاريع وتقديم الخدمات المقدمة؛ لتحديد أوجه التحسين الممكنة وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات المركز الرئيسة لمواكبته التطور المستمر الذي تشهده البنى التحتية في منطقة الرياض.
ويأتي تقرير أداء الجهات الخدمية في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض في إطار تعزيز التنافسية في قطاع البنية التحتية؛ للارتقاء بأعمال المشاريع، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في تحسين المشهد الحضاري، ويمكن الاطلاع على التقرير على الرابط .