8 آلاف بلاغ.. "مشاريع البنية التحتية بالرياض" يُصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أكتوبر

وكشف التقرير أن إجمالي عدد التراخيص بلغ أكثر من 16 ألف ترخيص، في حين تجاوز عدد البلاغات 8 آلاف بلاغ، تنوعت بين عدم نظافة المواقع والتخزين خارج منطقة العمل، إضافة إلى عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية واللوحات الإرشادية.