‎انتعاش سوق الأسماك بحقل.. والناجل والبواصي الأكثر طلباً

وأفادت بأن لحوم الأسماك تتميّز بغناها بالأملاح والمعادن، مثل: الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز، واليود، والفسفور، مشيرة إلى أن بروتين الأسماك يتميّز عن بقية البروتينات الحيوانية الأخرى، بأن نسبة الأحماض الأمينية الحرة فيها عالية، وهذا يعني أنه أسهل هضماً وذا جودة عالية، كما يحتوي لحم السمك على الأحماض الدهنية غير المشبّعة، التي لها تأثيرٌ إيجابي في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كذلك يقلل من نسب تجلط الدم، الأمر الذي يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية.