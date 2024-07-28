‎انتعاش سوق الأسماك بحقل.. والناجل والبواصي الأكثر طلباً

تشهد محال بيع الأسماك في محافظة حقل؛ التابعة لمنطقة تبوك، انتعاشاً كبيراً، منذ بداية موسم الصيف، لشراء مختلف أنواع الأسماك الطازجة التي يقبل عليها الأهالي وزائرو المحافظة.
وتختلف أنواع الأسماك المعروضة لدى الباعة، ومنها: "الهامور، والشعور، والبياض، والبواصي، والناجل، والسيجان، والحريد"، إلى جانب الروبيان والاستاكوزا والرخويات الأخرى التي يتم صيدُها معظم أيام العام.
ويزداد الطلب على أنواع نخبوية لدى عشاق البحريات؛ كالناجل، والبواصي، والهامور، والشعور، والسيجان، فيما تتراوح الأسعار ما بين 30 ريالاً و70 ريالاً للكيلو حسب النوع، إذ يبلغ سعر كيلو السيجان 30 ريالاً، والهامور 40 ريالاً، والشعور 40 ريالاً، والناجل 70 ريالاً.
وعن القيمة الغذائية للأسماك، أوضحت لـ"هيئة وكالة الأنباء السعودية"، أخصائية التغذية بمحافظة حقل أماني العمراني؛ أن تناول الأسماك يعد جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي، مبينة أنها تحتوي على السعرات الحرارية وهي مصدرٌ جيدٌ للبروتين والفيتامينات، مثل: فيتامين B12 المهم لصحة الجهاز العصبي، وفيتامين D المهم لصحة العظام والأسنان، إضافة إلى أنها مصدرٌ جيدٌ للحديد الهيمي سريع الامتصاص المهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.
وأفادت بأن لحوم الأسماك تتميّز بغناها بالأملاح والمعادن، مثل: الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز، واليود، والفسفور، مشيرة إلى أن بروتين الأسماك يتميّز عن بقية البروتينات الحيوانية الأخرى، بأن نسبة الأحماض الأمينية الحرة فيها عالية، وهذا يعني أنه أسهل هضماً وذا جودة عالية، كما يحتوي لحم السمك على الأحماض الدهنية غير المشبّعة، التي لها تأثيرٌ إيجابي في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كذلك يقلل من نسب تجلط الدم، الأمر الذي يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية.
ونبّهت العمراني؛ إلى محاذير يجب أخذها في الحسبان قبل تناول بعض الأسماك لاحتوائها على مستويات عالية من الزئبق وغيره من الملوّثات البيئية؛ مما يشكّل مخاطر كبيرة على النساء الحوامل والمُرضعات والأطفال، مثل: أسماك القرش، وأبو سيف، والماكريل، والقرميد، وتناول الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من الزئبق، مثل أسماك السلمون، والروبيان، وغيرها.
يُذكر أن محافظة حقل تتميّز بوفرة العوامل البيئية الملائمة لنمو الثروة السمكية وازدهارها على امتداد مياهها وسواحلها؛ ما أدّى إلى توافر أنواع الأسماك التجارية، خاصةً الأسماك ذات الشهرة الواسعة بين المستهلكين.