رئيس جامعة شقراء يقوم بجولات ميدانية .. تفقد الكليات وإلتقى بمنسوبيها

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف ، بجولات ميدانية ، حيث تفقد عدداً من كليات الجامعة في محافظة شقراء، مطّلعًا على سير العملية التعليمية ومستوى جاهزية المرافق والخدمات الأكاديمية.
وخلال الجولة، استمع السيف إلى عروض موجزة من عمداء الكليات حول أبرز الخطط والبرامج الأكاديمية المستقبلية، إضافة إلى أهم الاحتياجات والتحديات.
والتقى رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس لمناقشة مقترحات تطوير بيئة العمل الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشملت الجولة تفقد قاعات الدراسة والمعامل والمرافق التعليمية، للوقوف على انتظام العملية التعليمية واستعدادات الكليات لاستقبال الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات.
ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة وكيل الجامعة للتعليم والتدريب، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، حيث جرى التأكيد على أهمية تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الجامعة وتخدم المجتمع المحلي.