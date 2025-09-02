رئيس جامعة شقراء يقوم بجولات ميدانية .. تفقد الكليات وإلتقى بمنسوبيها

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف ، بجولات ميدانية ، حيث تفقد عدداً من كليات الجامعة في محافظة شقراء، مطّلعًا على سير العملية التعليمية ومستوى جاهزية المرافق والخدمات الأكاديمية.