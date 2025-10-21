"مسام" ينزع 1.190 لغمًا في اليمن خلال أسبوع 

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025، من نزع (1.190) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، شملت: (5) ألغامًا مضادة للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.135) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين مبتكرتين.
وفي التفاصيل، تمكّن فريق "مسام" في محافظة عدن من نزع (232) ذخيرة غير منفجرة، وذخيرة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. كما نزع الفريق لغمًا مضادًا للأفراد وآخر للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى لغمين في مديريتي الخوخة (الحديدة) وخب والشعف (الجوف).
وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، أزال الفريق (14) لغمًا مضادًا للدبابات، و(867) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. كما نزع (27) لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي.
وفي محافظة لحج، نُزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة، وفي محافظة شبوة تم نزع (5) ألغام مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان.
أما في محافظة تعز، فقد نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و(19) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ولغمًا و(6) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخا، إضافة إلى (4) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع إجمالي الألغام المنزوعة خلال أكتوبر إلى (3.325) لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن (519.824) لغمًا، زرعت عشوائيًا في الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة وزرع الخوف في نفوس المدنيين.
وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تعزيزًا لسلامة المدنيين، وتمكين الأشقاء اليمنيين من حياة كريمة وآمنة.