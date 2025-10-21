"مسام" ينزع 1.190 لغمًا في اليمن خلال أسبوع 

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025، من نزع (1.190) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، شملت: (5) ألغامًا مضادة للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.135) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين مبتكرتين.