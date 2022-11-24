"دارين وتاروت".. جزيرتان أصبحتا جزيرة واحدة و5 آلاف عام من الحضارة واللؤلؤ والحرير

واشتهرت دارين في السابق كونها مرفأً بحريًا وسوقًا نشطة، حيث كانت مخزنًا للبضائع التي كانت تجلبها السفن والمراكب البحرية، وأشهرها العطور والتوابل وأنواع عدة من الأقمشة والمنسوجات، وكانت مركز تجارة اللؤلؤ في القطيف وبها ميناء دارين الذي ترد إليه بضائع المسك والعطور والسيوف والمنسوجات والتوابل من الهند والبخور والمسك والأحجار الكريمة والعاج والخشب الفاخر.