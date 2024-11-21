أمانة مكة تؤكد: مواقف السيارات تقتصر على الشوارع التجارية ولا تشمل المناطق السكنية

من جانبه أكد مدير عام الاستثمار والتخصيص بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالرحمن خجا، على الأثر الإيجابي لهذه المشاريع النوعية في تنظيم وقوف المركبات وتحسين المشهد الحضري.