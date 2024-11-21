أمانة مكة تؤكد: مواقف السيارات تقتصر على الشوارع التجارية ولا تشمل المناطق السكنية

صرّح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، لصحيفة "سبق"، بأن تنفيذ مواقف السيارات يقتصر على الشوارع التجارية ولا يشمل المناطق السكنية.
وأضاف: "في حال وجود مواقف في المناطق التجارية السكنية فإنها تُنفذ خارج ارتداد العمارة وعلى الأرصفة العامة التابعة للأمانة؛ لضمان بقاء الارتداد خاصًّا بصاحب العمارة؛ حيث يمكن استخدامه كمواقف خاصة”.
من جانبه أكد مدير عام الاستثمار والتخصيص بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالرحمن خجا، على الأثر الإيجابي لهذه المشاريع النوعية في تنظيم وقوف المركبات وتحسين المشهد الحضري.
وقال: "هذه المشاريع تهدف إلى خدمة المواطنين والزوار، مع تسهيل وصول مركبات الجهات الحكومية، مثل الإسعاف والدفاع المدني؛ لأداء مهامها دون عوائق".
وأشار "خجا" إلى أن تطوير هذه المواقف يتم بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات التخطيطية والتنظيمية، في إطار دعم نموذج النقل في العاصمة المقدسة.
وأضاف: "هناك عمليات رصد مستمرة لمستوى التحسن على أرض الواقع، إلى جانب مراقبة سلوكيات قائدي المركبات؛ بهدف تحقيق نتائج ملموسة".