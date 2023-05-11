جامعة نايف للعلوم الأمنية تنظم "منتدى الإنتربول" بمشاركة 100 خبير من 44 دولة

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعمال منتدى الإنتربول لأجهزة إنفاذ القانون النظم الذاتية (الجوية والبرية والبحرية) الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في إطار عضويتها في أكاديمية الإنتربول العالمية، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك بمشاركة 100 خبير من جهات إنفاذ القانون والشركات الدولية الرائدة في هذا المجال من 44 دولة.
ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقًا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير كوادر متخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة ترفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية عبر تدريب فعّال يحقق التطلعات في المجالات الأمنية ذات الأولوية ومثار الاهتمام العربي والدولي، ومن أهمها الأنظمة الذاتية والتقنيات الأمنية.
ويهدف المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة يومين إلى مساعدة جهات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول بالتركيز على النظم الذاتية كأداة لتنفيذ مهامها، حيث سيستعرض الخبراء في اليوم الأول المشهد الدولي في استخدامات الأنظمة الذاتية في المجالات الأمنية، ومخاطر الدرونز التي تواجهها جهات إنفاذ القانون، فيما سيناقش في يومه الثاني استخدامات جهات إنفاذ القانون للأنظمة الذاتية البرية والبحرية.
وسيتيح المنتدى للجهات الأمنية فرصة الاطلاع على تطبيقات ملموسة في توظيف النظم الذاتية كأداة لضبط الأمن في جميع مجالاته (برًا وبحرًا وجوًا) خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها الأنظمة الذاتية وازدياد مجالات استخدامها من جانب المنظمات الإجرامية والإرهابية، حيث يوفر تطور التقنيات المرتبطة بهذا الشأن فرصًا لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء بالإنتربول لمواكبة المستجدات ذات العلاقة.
ويُنظم على هامش المنتدى معرض للملصقات العلمية الرقمية (البوسترات) للجهات الأمنية والشركات الرائدة والمؤسسات الأمنية.
يشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب أنشأت مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في عام 2021م ليكون رائدًا في تخصصات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية واستخدامات التقنيات الحديثة في المجالات الأمنية، بما يطور قدرات الأجهزة العربية العاملة في هذه القطاعات.