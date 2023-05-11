جامعة نايف للعلوم الأمنية تنظم "منتدى الإنتربول" بمشاركة 100 خبير من 44 دولة

ويهدف المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة يومين إلى مساعدة جهات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول بالتركيز على النظم الذاتية كأداة لتنفيذ مهامها، حيث سيستعرض الخبراء في اليوم الأول المشهد الدولي في استخدامات الأنظمة الذاتية في المجالات الأمنية، ومخاطر الدرونز التي تواجهها جهات إنفاذ القانون، فيما سيناقش في يومه الثاني استخدامات جهات إنفاذ القانون للأنظمة الذاتية البرية والبحرية.