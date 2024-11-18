"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على عدة محافظات حتى الساعة الثامنة صباحًا.