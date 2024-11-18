"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة جدة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الشفا والهدا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على عدة محافظات حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال و الفطحية وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على عدة محافظات حتى الساعة الثامنة صباحًا.