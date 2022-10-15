الاقتصاد والتجارة والعلاقات العسكرية.. السعودية وجنوب إفريقيا تتفقان على توسيع العلاقات

وبجانب الاقتصاد والعلاقات التجارية، تتمثل أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في "المجال العسكري، وقطاع التعدين، وقطاع الطاقة، وقطاع الزراعة". وقد حظي التعاون في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبَيْن؛ إذ يمثل هذا المجال ملفًّا رئيسيًّا للتعاون بين البلدين، ولاسيما في مجال الصناعات الدفاعية؛ إذ تسعى السعودية إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030، والاستفادة من الخبرات الجنوب إفريقية في هذا المجال.