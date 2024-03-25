معرض عمارة المسجد النبوي يستقبل أكثر من 8 آلاف زائر خلال العشر الأولى من رمضان

استقبل معرض عمارة المسجد النبوي أكثر من 8,300 زائر خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك لإثراء تجربتهم المعرفية واطلاعهم على عمارة المسجد النبوي.
ويبرز المعرض الجوانب المعمارية للمسجد النبوي ويحتوي على عدد من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة و المعلومات التاريخية بالمسجد النبوي، بالإضافة للأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية، كما يحتوي على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة توجد بها عدد من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور.
ويستقبل المعرض الزوار خلال شهر رمضان يومياً من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى الساعة 2 صباحاً.
و يأتي معرض عمارة المسجد النبوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الزائر وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات.