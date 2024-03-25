معرض عمارة المسجد النبوي يستقبل أكثر من 8 آلاف زائر خلال العشر الأولى من رمضان

ويبرز المعرض الجوانب المعمارية للمسجد النبوي ويحتوي على عدد من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة و المعلومات التاريخية بالمسجد النبوي، بالإضافة للأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية، كما يحتوي على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة توجد بها عدد من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور.