المركز الوطني للأرصاد: لا تأثير لرماد بركان "هالاي غويب" على أجواء المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن صور الرصد الجوي والتقارير التحليلية الحديثة تثبت عدم وجود أي تأثير مباشر في أجواء المملكة من الرماد البركاني المنبعث من بركان "هالاي غويب".
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين بن محمد القحطاني، أن المركز يواصل متابعة حركة السحب والظواهر الجوية على مدار الساعة عبر المنظومات الوطنية المتقدمة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي مسار للرماد البركاني باتجاه أجواء المملكة.
وأكد أن متابعة المستجدات المناخية مستمرة لحظة بلحظة، مع رصد وتحديث البيانات أولًا بأول، مبينًا أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ في حال ظهور أي ظاهرة جوية مؤثرة، وأن المركز سيواصل إصدار التنبيهات أو المستجدات متى استدعت الحالة ذلك.