معرض المنتجات السعودية بقطر يناقش تميّز المرأة في مجال الأعمال

كما أكدن أن للتعليم والتدريب دورًا مهمًا في تمكين المرأة السعودية، وأكدن في الجلسة الحوارية أن رؤية المملكة 2030، عملت على تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومكّنتهن من ممارسة الأعمال التجارية وتقلد مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.