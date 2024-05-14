معرض المنتجات السعودية بقطر يناقش تميّز المرأة في مجال الأعمال

ناقشت النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر، الذي يقام خلال الفترة 13 - 16 مايو 2024م تميُّز المرأة السعودية في مجال الأعمال.
وشاركت في الجلسة الحوارية للمعرض بعنوان "المرأة السعودية وتميزها في مجال الأعمال"، الرئيسة التنفيذية لشركة لمسة براق هند العوني، ورئيسة مجلس إدارة شركة ابتكار المستثمر العنود الحمالي، والشريك المؤسس لشركة تضامن للاستثمار سلافة جبرتي.
وأدار الجلسة رانية الدريدي، وتحدث المشاركون في الجلسة عن دور الحكومات في دعم المرأة في مجال الأعمال، مستعرضين التحديات التي تواجه المرأة في العمل وكيفية تخطيها.
وتناول المتحدثات تجارب نساء ناجحات في مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، والابتكارات والإنجازات التي قامت بها المرأة السعودية في مجال الأعمال.
كما أكدن أن للتعليم والتدريب دورًا مهمًا في تمكين المرأة السعودية، وأكدن في الجلسة الحوارية أن رؤية المملكة 2030، عملت على تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومكّنتهن من ممارسة الأعمال التجارية وتقلد مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.