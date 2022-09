مجموعة سليمان الحبيب تُنهي استعداداتها لإطلاق مؤتمر "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج"

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق مؤتمر دوليّ بعنوان "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج update in breast imaging current state from screening to treatment"، ومعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14 ساعة، والذي يشارك فيه 9 متحدثين من الخبراء العالميين والمحليين، ويقدم به أكثر من "30" محاضرة، وورشتي عمل.