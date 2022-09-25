مجموعة سليمان الحبيب تُنهي استعداداتها لإطلاق مؤتمر "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج"

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق مؤتمر دوليّ بعنوان "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج update in breast imaging current state from screening to treatment"، ومعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14 ساعة، والذي يشارك فيه 9 متحدثين من الخبراء العالميين والمحليين، ويقدم به أكثر من "30" محاضرة، وورشتي عمل.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية،: سينعقد المؤتمر يومي السبت والأحد بتاريخ (12- 13) ربيع الأول 1444هـ الموافق (8- 9) أكتوبر 2022م بمستشفى التخصصي في قاعة البروفيسور سليمان الماجد؛ مشيرًا إلى أن المتحدثين سيكونون من الولايات المتحدة وكندا والسويد وألمانيا، بالإضافة إلى مختصين محليين.
ويستهدف المؤتمر كل الكوادر المتخصصة في تشخيص وعلاج الأورام وأمراض الثدي، كما سيسهم في نشر الدراسات البحثية والنتائج التجريبية بين ممارسي الأشعة، وأيضًا سيعزز الممارسة القائمة على الأدلة والسبل التشخيصية المستجدة عالميًّا، وكذلك إطلاع المشاركين على أحدث التقنيات للكشف المبكر، والذي يساعد في اكتشاف أورام الثدي في مهدها؛ مما يسهل من عملية العلاج.
وأضاف أ.د. العمري قائلًا: سيلقي المؤتمر الضوء على استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي واكتشاف أورام الثدي؛ مضيفًا أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من أوائل المستشفيات في القطاع الخاص تطبيقًا لتلك التقنيات، التي تساعد في سرعة ودقة التشخيص وتقديم العلاج في الوقت المناسب.
كما نوّه الدكتور ناصر الدوسري رئيس المؤتمر والمدير الطبي لأقسام الأشعة بأن الفعاليات ستعمل على رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة التحديات العلمية الجديدة، المتمثلة في إجراء الفحوص بجودة وتقنية عالية؛ في ظل بيئة طبية متغيرة لتلبية الاحتياجات المستمرة، وكذلك تحسين عمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعتبر المسبب الرئيسي للوفيات من السرطان لدى النساء في العالم.
وأضاف أن المؤتمر يتميز بمشاركة خبرات عالمية رائدة في هذا المجال، كان لهم الفضل في استحداث طرق عديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأكدت الدكتورة فاتنة الطحان رئيسة اللجنة العلمية أن المؤتمر يحظى بأهمية بالغة من حيث نوعية الموضوعات التي سيناقشها، والتي ستغطي كل التخصصات المتعلقة بأشعة الثدي والتقنيات الحديثة؛ مشيرة إلى أن المؤتمر سيضم -بالإضافة إلى البرنامج العام- ورشتي عمل إحداهما مخصصة لأخصائيات وفنيات أشعة الماموجرام بهدف رفع جودة الفحص، والأخرى لتدريب الأطباء على الطرق المتعددة لإجراء خزعات الثدي واستئصال أورام الثدي عن طريق الأشعة الصوتية.
وفي الختام دعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الراغبين في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط:
https://hmg.com/en/pages/cme/breastimaging.aspx?itemID=17
أو عبر الإيميل التالي: cme@drsulaimanalhabib.com.