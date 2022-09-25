مجموعة سليمان الحبيب تُنهي استعداداتها لإطلاق مؤتمر "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج"

ويستهدف المؤتمر كل الكوادر المتخصصة في تشخيص وعلاج الأورام وأمراض الثدي، كما سيسهم في نشر الدراسات البحثية والنتائج التجريبية بين ممارسي الأشعة، وأيضًا سيعزز الممارسة القائمة على الأدلة والسبل التشخيصية المستجدة عالميًّا، وكذلك إطلاع المشاركين على أحدث التقنيات للكشف المبكر، والذي يساعد في اكتشاف أورام الثدي في مهدها؛ مما يسهل من عملية العلاج.