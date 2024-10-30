"إيمان الزهراني".. سعودية تحترف صيانة الجوالات منذ 8 سنوات وتؤسس مشروعًا فريدًا للنساء
أثبتت الشابة السعودية إيمان الزهراني أن الشغف والتميز يمكن أن يتحوَّلا إلى قصة نجاح ملهمة؛ إذ بدأت مشوارها في صيانة الجوالات قبل ثماني سنوات بعد التحاقها بدورة تدريبية، استمرت أسبوعًا واحدًا فقط؛ ما أشعل شغفها، ودفعها للعمل في هذا المجال.
وفي حديثها لقناة "العربية" كشفت إيمان عن أن انطلاقتها الأولى كانت من منزلها؛ إذ قدمت من خلاله خدمات الصيانة لسنوات عديدة.
وبعد خبرة اكتسبتها خلال هذه الفترة حققت حلمها منذ ثلاث سنوات بإطلاق مشروعها الخاص، الذي تديره وتشرف عليه بالكامل.
وأكدت "إيمان" أن فريق العمل في محلها يتألف من النساء فقط، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة للموظفات، وتوفير تجربة مثالية للعميلات.
وأشارت إلى أن غالبية زبائنها من النساء اللاتي يبحثن عن الخصوصية التامة.
وقالت: "الخصوصية مهمة جدًّا لعميلاتنا من السيدات، وهذا ما نسعى لتوفيره بكل تفاصيل الخدمة".
وأضافت "الزهراني" بأنها اختارت هذا التخصص الذي يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات التقنية، مؤكدة أنها حصلت على أكثر من 15 شهادة في صيانة الأجهزة الذكية؛ لتطوير مهاراتها، ومواكبة الجديد في هذا المجال.
وأشارت إلى أن سوق صيانة الهواتف الذكية يشهد تغيرات متسارعة؛ ما يستلزم تطوير الخبرات بشكل دائم.
ووجَّهت "إيمان" نصيحة إلى كل فتاة ترغب في الدخول إلى هذا المجال، وقالت: "ابدئي بأخذ فكرة عن صيانة الجوالات من منصات، مثل اليوتيوب، ثم التحقي بالدورات التدريبية المتاحة من خلال المعاهد والجمعيات الخيرية، أو الكليات التقنية في السعودية".
نجاح إيمان الزهراني لم يكن مجرد نجاح شخصي، بل يُعدُّ نموذجًا مشرفًا لريادة الأعمال النسائية في السعودية، ويعكس التحولات الجذرية التي تشهدها السعودية في دعم تمكين المرأة، وتشجيعها على اقتحام مختلف المجالات المهنية.