"إيمان الزهراني".. سعودية تحترف صيانة الجوالات منذ 8 سنوات وتؤسس مشروعًا فريدًا للنساء

أثبتت الشابة السعودية إيمان الزهراني أن الشغف والتميز يمكن أن يتحوَّلا إلى قصة نجاح ملهمة؛ إذ بدأت مشوارها في صيانة الجوالات قبل ثماني سنوات بعد التحاقها بدورة تدريبية، استمرت أسبوعًا واحدًا فقط؛ ما أشعل شغفها، ودفعها للعمل في هذا المجال.