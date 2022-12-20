بالصور.. أمير الشرقية يشرف حفل استقبال "غرفة الشرقية" السنوي

شرف الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء الثلاثاء 20 ديسمبر 2022م، حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي لمجتمع الأعمال، وذلك بمركز معارض شركة الظهران الدولية "الظهران اكسبو".
وكرم أمير المنطقة الشرقية أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة (الثامنة عشرة)، كما كرم الرعاة الرئيسيين للحفل.
شهد الحفل الذي تنظمه الغرفة على مدار أكثر من ثلاثة عقود من أجل تعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي وتأكيد دورها ورسالتها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال، حضوراً لافتاً من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات ومؤسسات القطاع الأهلي وممثلي السفارات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية والإعلامية في المنطقة الشرقية.
ومن جانبه ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، رعايته وتشريفه حفل هذا العام، وأشار إلى اهتمامه بدعم حراك قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية لأجل مضاعفة إسهاماته في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن رعايته وتشريفه المتواصل لحفل الاستقبال السنوي، إنما يعكس مدى حرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع بخاصة مُمثلي قطاع الأعمال، الذين يقدرون لسموه دعمه ورعايته لهم.
وأضاف أن الغرفة تأمل بأن يُسهم هذا التقليد السنوي الذي اعتادت إقامته نهاية كل عام لترسيخ قيم التواصل والتلاقي وتبادل الآراء والأفكار والخبرات، في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة وخدمة مستهدفات الاقتصاد الوطني، والمساعدة في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات الرؤية والدور المتنامي للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفاتها.
وقال "الرزيزاء" إن الحفل كان بمثابة تجمع كبير اجتمع فيه رجال أعمال المنطقة مع مسؤولين حكوميين في مختلف أجهزة الدولة ومهتمين وأكاديميين بارزين، إضافة إلى أصحاب الخبرات والتجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، وتبادل خلاله الجميع الأفكار المعززة للنمو الاقتصادي، الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات، وسُبل توسيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبـر في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التنمية المستدامة.
وأكد "الرزيزاء" على ما توليه الغرفة من اهتمام كبير بقيم التواصل والتـرابط وترسيخها بين رواد قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك من منطلق إيمانها الكامل بالدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه هذه القيم من تعاضد وتكاتف سواء في طرح الموضوعات وتقديم المرئيات أو مواجهة التحديات التي ربما تعترض قطاع الأعمال.