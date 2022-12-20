بالصور.. أمير الشرقية يشرف حفل استقبال "غرفة الشرقية" السنوي

ومن جانبه ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، رعايته وتشريفه حفل هذا العام، وأشار إلى اهتمامه بدعم حراك قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية لأجل مضاعفة إسهاماته في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن رعايته وتشريفه المتواصل لحفل الاستقبال السنوي، إنما يعكس مدى حرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع بخاصة مُمثلي قطاع الأعمال، الذين يقدرون لسموه دعمه ورعايته لهم.