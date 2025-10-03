جامعة حائل تسجّل حضورًا نوعيًّا في خفض البطالة بـ6.6% كأدنى معدل تاريخي

وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، وبتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة المكلّف سابقًا الدكتور زيد مهلهل الشمري، تم تعزيز المهارات المهنية للطلبة عبر برامج مكثفة، كما نجحت الجامعة في استقطاب ورعاية أكثر من 200 طالب وطالبة عبر حاضنة الموهوبين، مما أسهم في رفع جاهزيتهم وتطوير قدراتهم التنافسية والإبداعية.