جامعة حائل تسجّل حضورًا نوعيًّا في خفض البطالة بـ6.6% كأدنى معدل تاريخي

في تطور جديد يعكس الجهود المؤسسية، سجّلت منطقة حائل أدنى معدل بطالة في تاريخها بنسبة (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2025م، وفقًا لبيانات رسمية معتمدة.
وجاء هذا الإنجاز متزامنًا مع إعلان جامعة حائل عبر حسابها على منصة "X" عن مؤشرات متقدمة تُبرز إسهامها في تقليص معدلات البطالة، من خلال تطوير التعليم وربطه بمتطلبات التنمية وسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأوضحت الجامعة أن جميع برامج البكالوريوس تم اعتمادها بنسبة 100% من هيئات اعتماد معترف بها دوليًا ومحليًا مثل NCAAA وABET وASIIN وAHPGS، مما عزز ثقة الجهات التوظيفية في مخرجاتها الأكاديمية.
وشهدت السنوات الأخيرة تطويرًا شاملًا للبرامج وربطها المباشر باحتياجات القطاعات الحيوية، إلى جانب استحداث أكثر من 50 برنامجًا نوعيًّا في مجالات البكالوريوس والماجستير والدبلوم التطبيقي، شملت تخصصات صحية وتقنية وسياحية وتخصصات في الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار الشراكات الاستراتيجية، أسفرت جهود الجامعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن توظيف 500 طالب عمل خلال ربع واحد فقط، إلى جانب توقيع أكثر من 65 اتفاقية تعاون مع جهات وطنية وخاصة، لتوفير فرص تدريب وتوظيف مستدامة.
وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، وبتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة المكلّف سابقًا الدكتور زيد مهلهل الشمري، تم تعزيز المهارات المهنية للطلبة عبر برامج مكثفة، كما نجحت الجامعة في استقطاب ورعاية أكثر من 200 طالب وطالبة عبر حاضنة الموهوبين، مما أسهم في رفع جاهزيتهم وتطوير قدراتهم التنافسية والإبداعية.