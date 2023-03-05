لجنة مكافحة المخدرات تعقد ورشة تدريبية بعنوان المعايير الدولية للوقاية من المخدرات

عقدت اليوم، أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، ورشة تدريبية بعنوان "المعايير الدولية للوقاية من المخدرات"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض، بمشاركة خبراء دوليين وذوي اختصاص بالجهات المعنية في مجال الوقاية من المخدرات.