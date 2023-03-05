لجنة مكافحة المخدرات تعقد ورشة تدريبية بعنوان المعايير الدولية للوقاية من المخدرات

عقدت اليوم، أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، ورشة تدريبية بعنوان "المعايير الدولية للوقاية من المخدرات"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض، بمشاركة خبراء دوليين وذوي اختصاص بالجهات المعنية في مجال الوقاية من المخدرات.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات التي تُعنى بطبيعة اضطرابات تعاطي المخدرات وانعكاساتها على السياسات، كما سلطت الضوء على التعمق في المعايير والبرامج الموثقة علميًا حسب الفئات العمرية والبيئات المختلفة.
الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة شارك ببرامجه وأدواته وخبراته الميدانية المعنية بالمخدرات والجريمة في تطوير وتقييم البرامج الوقائية.
وثمّنت أمانة اللجنة الوطنية للمكافحة جهود الجهات المشاركة في البرامج الوقائية؛ للحد من مخاطر المخدرات بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز حصانته.