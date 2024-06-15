بأمن وطمأنينة.. "الداخلية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من خطط تفويج الحجيج

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر عرفة إعلان اكتمال المرحلة الأولى من خطة الحج باكتمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة إلى المشاعر المقدسة بأمن وطمأنينة حيث قضوا التروية والمبيت في منى قبل تصعيدهم إلى عرفات هذا اليوم.
وأضاف العقيد الشلهوب أنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية لنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ومن ثم العودة إلى مشعر منى للمبيت ورمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق وثم طواف الإفاضة وفق تنظيمات وخطط الحج.
وأهاب الشلهوب بحجاج بيت الله الالتزام بخطط التفويج والتصعيد مؤكداً أنه تم ضبط 25 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في التاسع من ذي الحج لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح بالحج وتطبيق العقوبات بحقهم.
ونوه بأن مركز العمليات 911 في مكة تلقى 52 ألف مكالمة من 2 ظهراً من يوم الثامن من ذي الحجة إلى 3:00 من يوم عرفة بين الأمنية والاستفسارات.