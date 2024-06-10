مكة تسجل أول حالة ولادة لموسم حج 1445هـ.. نيجيرية وأطلقت عليه اسم "محمد"

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى وهي حامل في الأسبوع 31؛ حيث كانت تعاني من آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قِبَل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية بحمد الله، وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفلًا خديجًا بسبب الولادة المبكرة.