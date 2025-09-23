أمير جازان ونائبه يشهدان العروض الجوية والعسكرية احتفاءً باليوم الوطني الـ95

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، اليوم، العروض الجوية المبهرة التي زيّنت سماء الواجهة البحرية لمدينة جيزان، إلى جانب الاستعراض العسكري الميداني للقطاعات الأمنية، ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني السعودي الـ95.
وحظيت العروض بحضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من الأهالي والزوار، الذين تزيّنوا بالأعلام الوطنية ورددوا العبارات التي تعبّر عن حب الوطن وولائهم لقيادته. كما وثق كثير منهم اللحظات الاحتفالية عبر هواتفهم الذكية، وشاركوها عبر منصات التواصل الاجتماعي احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.
وأشاد سمو أمير منطقة جازان خلال الفعالية بجهود رجال الأمن ومنسوبي القطاعات العسكرية كافة، نظير ما يقدمونه من أعمال جليلة في حفظ الأمن، وصون الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن ما يتحقق من أمن واستقرار هو ثمرة لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – برجال الأمن وعطاءاتهم المستمرة في خدمة الدين والمليك والوطن.