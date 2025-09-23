أمير جازان ونائبه يشهدان العروض الجوية والعسكرية احتفاءً باليوم الوطني الـ95

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، اليوم، العروض الجوية المبهرة التي زيّنت سماء الواجهة البحرية لمدينة جيزان، إلى جانب الاستعراض العسكري الميداني للقطاعات الأمنية، ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني السعودي الـ95.