ملتقى جازان 2022 "تمكين وتوطين" يختتم فعالياته بطرح 1473 وظيفة للشباب

وتم خلال الملتقى الذي عُقد على مدى يومين، بمشاركة 35 جهة تمثل القطاع العام والقطاعين غير الربحي والخاص، طرح 1473 وظيفة للشباب والفتيات، وتنفيذ 18 ورشة تدريبية؛ بهدف نشر ثقافة العمل لدى المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من الأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وتزويدهم بالممكّنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وتوطين الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.