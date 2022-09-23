المفتي العام: الترابط والتلاحم القوي بين ولاة الأمر والشعب صمام أمان استقرار المملكة

وتطرق مفتي عام المملكة إلى ما تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من دعم ورعاية وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاه الله- لافتاً النظر إلى أن الرئاسة أنجزت خلال العام الماضي الكثير من الأمور المنوطة بها، متطلعاً للعمل على تقديم المزيد من الإنجازات وتطوير الخدمات والتوسع في كل ما تقدمه هذه الرئاسة في مجال اختصاصاتها؛ تحقيقاً للأسس المتينة والقواعد الراسخة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، وأن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة مستقرة، ويرد عنها كيد الأعداء والمتربصين بها من الأشرار والمجرمين.