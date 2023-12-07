دعم كبير لقطاع الطيران.. "الدعيلج" مهنئاً القيادة بـ"ميزانية 2024": تعزز منظومتنا التنافسية

وثمّن الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتحقيق تطلعاتها في التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين المشروعات الطموحة كإطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، ومخطط مطار أبها الدولي، وتأسيس طيران الرياض، إضافة إلى جملة من اللوائح والسياسات تمثلت في السياسة الاقتصادية في قطاع الطيران التي تضمنت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، إضافة إلى لائحة حماية حقوق المسافرين.