بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، رئيسَ الوزراء البريطاني ريشي سوناك.