"هيئة العقار": بدء أعمال السجل العقاري في (19) حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة المجمعة: (الدوائر الحكومية، حي الروضة، حي الرفيعة، حي الفروسية، حي الصناعية، حي الأمير نايف، حي القطار، حي المدينة الجامعية، حي الملك عبدالعزيز)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: (حي الخليج، حي الربيع)، ويكون التسجيل بالأحياء التالية بالمنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن: (حي الربيع، حي الأسكان، حي الخليج)، فيما يبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار في محافظة القيصومة في: (حي الروضة، حي الخالدية، حي الهداية)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.