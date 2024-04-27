"BLEND" تحتفل بميلادها الخامس تحت شعار "خمس سنين ومكملين"
أقامت شركة BLEND للدعاية والإعلان حفلها السنوي تحت شعار "خمس سنين ومكملين" للاحتفال بالإنجازات المحققة خلال مسيرتها الحافلة بالنجاحات؛ لتعزيز الجهود المبذولة، والتي تحققت على مدار الخمس سنوات، حيث إنها تميزت بما عملت في مجالها الإعلامي الرائد والمبتكر بين منافسيها.
أقيم الحفل في مدينة الرياض، بحضور قامة من الإعلاميين والإعلاميات ورواد الأعمال وعدد من المؤثرين، حيث ابتدأ الحفل باستعراض مسيرة الخمس سنوات المحققة لنجاحات بارزة ورؤيتها بعمل مرئي يجسد جميع لحظاتها، تقدم الرئيس التنفيذي لـ BLEND الأستاذ فايز الزيادي بإلقاء كلمته التي أشاد بها، قائلًا: BLEND بلغت هذا العمر لأنها تسير برؤية، وتعمل برسالة، بشكل فاعِل، نهدف لاستدامة الأعمال والمنافسة ضمن قيمنا ومسؤولياتنا، كما نتطلع لأن نكون رقماً صعباً، وبيت خبرة شامخًا، في سوق عالمي تصل قيمته لـ 102 مليار دولار, حيث واصل حديثه ليشكر به فريقه على ما قدموه من جهود مبذولة خلال الفترة الماضية قائلًا: لكم أنتم موظفو بلند، فهذا الزمان والمكان كان بفضل جهودكم وإصراركم وتضحياتكم، وكان لقيمكم وإلهامكم الأثر الحقيقي في كل نجاح لعملائنا، تفاني واجتهاد وانضباط وإبداع وروح واحدة واستمرارية أوصلتنا كلها لنجاحنا الذي لن يقف.
كما أكد الزيادي عن أهمية الاستمرار والسعي والمضي قدمًا بتفانٍ وعزيمة لتحقيق مستهدفات عام 2024 والسنوات القادمة.
وعلى هامش الحفل جرى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز العلاقات، ومن بعد ذلك تم تكريم الموظفين الذين أسهموا في تحقيق نجاحات ملموسة خلال العام الماضي، كما تم استعراض منجزات الشركة وأهم التطلعات والأهداف المستقبلية.
شهد الحفل عدة فقرات متنوعة وترفيهية وأنشطة تفاعلية لتعزيز التواصل في الشركة، وكذلك استعرضت الإدارات أبرز منجزاتها التي حققتها وأهم تطلعاتها وخططها القادمة، لتعد بمستقبل باهر.