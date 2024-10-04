فخر الصناعة الوطنية.. دوريات الأمن السعودية تعزّز أسطولها بمركبات "لوسيد"

وتأتي هذه المركبات كجزء من الجهود المستمرة لتطوير القدرات الأمنية في المملكة، وهي تعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز السلامة والأمن. من خلال دمج المركبات الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تصبح دوريات الأمن أكثر قدرة على التفاعل مع المواقف الأمنية بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات بشكل فعال.