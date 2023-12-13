"سعود بن مشعل" يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه نائباً لأمير مكة المكرّمة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرّمة.
وأكّد الأمير سعود بن مشعل، أن ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرّمة مسؤولية عظيمة، ووسام فخر ومصدر اعتزاز، ولاسيما أن هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا تحتضن قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبين جنباتها المشاعر المقدّسة، كما أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لا يضاهيه شرف، وهذا منهج هذه البلاد المباركة في خدمة المقدّسات وقاصديها.
ونوّه نائب أمير منطقة مكة المكرّمة إلى أن العمل تحت قيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فرصة سانحة للاستفادة من خبرته الطويلة في الإدارة، ودافعاً لمواصلة عجلة التنمية التي سخرت لأجل تحقيقها القيادة كافة الإمكانات.
ووجّه الأمير سعود بن مشعل، رسالة لأهالي منطقة مكة المكرّمة، أكد خلالها حرصه على خدمتهم وتحقيق تطلعاتهم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر، سائلاً الله أن يحفظ للوطن قيادته، وأن يديم نعمة الأمن والرخاء والازدهار.