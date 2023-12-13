"سعود بن مشعل" يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه نائباً لأمير مكة المكرّمة

وأكّد الأمير سعود بن مشعل، أن ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرّمة مسؤولية عظيمة، ووسام فخر ومصدر اعتزاز، ولاسيما أن هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا تحتضن قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبين جنباتها المشاعر المقدّسة، كما أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لا يضاهيه شرف، وهذا منهج هذه البلاد المباركة في خدمة المقدّسات وقاصديها.