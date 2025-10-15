الإحصاء: الإيجارات السكنية أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم السنوي خلال الشهر الماضي

وبيّنت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكوّن من 582 عنصرًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يقيس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تتضمن 343 بندًا.