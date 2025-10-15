الإحصاء: الإيجارات السكنية أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم السنوي خلال الشهر الماضي

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حيث بلغ معدل التضخم في المملكة 2.2%، في حين سجّل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أغسطس 2025 على أساس شهري.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال سبتمبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت نسبة التغير الشهري لمؤشر أسعار الجملة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وبيّنت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكوّن من 582 عنصرًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يقيس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تتضمن 343 بندًا.
ويأتي هذا التقرير ضمن النشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لرصد اتجاهات الأسعار ومستوى التضخم في الاقتصاد السعودي، بما يوفّر بيانات دقيقة لصنّاع القرار والجهات الاقتصادية لمتابعة تطورات السوق المحلي.