بنجاح أول حالة.. "مدينة سعود الطبية" تدشّن علاج القدم السكرية بالأشعة التداخلية

وأكدت المدينة أن المرضى المؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء الطبي الحديث يتم معاينتهم أولًا من قبل المختصين بالجراحة العامة أو قسم الغدد الصماء، ومن ثم يتم تحويلهم لعيادة الأشعة التداخلية والقسطرة، حيث يتم الفحص السريري وعمل الفحوصات التصويرية التشخيصية اللازمة ما قبل الإجراء العلاجي كالأشعة الصوتية والمقطعية والرنين المغناطيسي؛ لتحديد سبب المشكلة، ومن ثم اختيار العلاج المناسب بناءً على حالة المريض مع طرح ونقاش الطرق الأخرى لعلاج الإجراءات التحفظية أو الجراحية، وبعد ذلك يتم إعطاء المريض موعدًا في تنويم عمليات اليوم الواحد لعمل إجراء القسطرة التداخلية وخروجه في نفس اليوم بعد التأكد من سلامته ودون مضاعفات محتملة.