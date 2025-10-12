إحباط تهريب كميات من القات والحشيش والأقراص المخدرة في عسير وجازان

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa). وأكدت أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.