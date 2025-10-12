إحباط تهريب كميات من القات والحشيش والأقراص المخدرة في عسير وجازان

شهدت الأيام الماضية جهودًا أمنية متواصلة أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة في مناطق عسير وجازان، ضمن عمليات نفذتها دوريات حرس الحدود والأفواج الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات.
ففي منطقة عسير، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، بحوزتهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(96.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى (1.500) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بجازان القبض على مواطن بمحافظة العارضة بحوزته (9) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم إيقافه وإحالته للجهة المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa). وأكدت أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.