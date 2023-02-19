"صقر الجزيرة للطيران" يفتح أبوابه للزوار احتفاءً بيوم التأسيس

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات ذكرى يوم التأسيس من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء 2/ 8/ 1444 الموافق 22/ فبراير 202.
وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة، منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض أخرى.
وبتلك المناسبة قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة 4م وحتى الساعة 11م.
وتأتي تلك الفعالية من ضمن مبادرات لقوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.