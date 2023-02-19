"صقر الجزيرة للطيران" يفتح أبوابه للزوار احتفاءً بيوم التأسيس

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات ذكرى يوم التأسيس من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء 2/ 8/ 1444 الموافق 22/ فبراير 202.