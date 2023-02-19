محليات

"صقر الجزيرة للطيران" يفتح أبوابه للزوار احتفاءً بيوم التأسيس

لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأربعاء من الساعة 4م وحتى 11م
متحف صقر الجزيرة للطيران يستقبل الأطفال
متحف صقر الجزيرة للطيران يستقبل الأطفال
سبق
سبق

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات ذكرى يوم التأسيس من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء 2/ 8/ 1444 الموافق 22/ فبراير 202.

وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة، منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض أخرى.

وبتلك المناسبة قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة 4م وحتى الساعة 11م.

وتأتي تلك الفعالية من ضمن مبادرات لقوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

يوم التأسيس
متحف صقر الجزيرة للطيران

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