بمشاركة 15 جهة و14 محاضرًا.. "الخثلان" يفتتح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

ونوّه "الأحمري" بحرص المجمع على تنفيذ العديد من برامج التحسين المستمرة، والتي تهدف إلى تمكين المريض النفسي من الحصول على الخدمة التي يستحقها ويحتاجها، طبيًّا وتمريضيًا ونفسيًّا واجتماعيًّا وتأهيليًّا، وتعزيز الدعم الأسري بما يسهم في تحسين المستوى الصحي والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة بهذا المرض، ومساعدة المريض على العودة إلى المجتمع وهو بحال أفضل.