بمشاركة 15 جهة و14 محاضرًا.. "الخثلان" يفتتح فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

افتتح الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخثلان، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وتقام تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي"، بمشاركة 15 جهة و14 محاضرًا متخصصًا، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الصحة النفسية.
وتَجَول "الخثلان" في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة كما افتتح فعاليات الندوة العلمية.
وخلال الندوة أكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، أن وزارة الصحة تفخر وتعتز بتقديم خدمات الصحة النفسية وتعزيزها وحمايتها، وتشدد على حق المستفيد بمنحه فرصة التعايش مع الاعتلالات النفسية التي يعاني منها دون المساس بأي حق من حقوقه، وفق ما أقرته قيادتنا -أيدها الله- بسنّ الأنظمة واللوائح في هذا الخصوص.
ونوّه "الأحمري" بحرص المجمع على تنفيذ العديد من برامج التحسين المستمرة، والتي تهدف إلى تمكين المريض النفسي من الحصول على الخدمة التي يستحقها ويحتاجها، طبيًّا وتمريضيًا ونفسيًّا واجتماعيًّا وتأهيليًّا، وتعزيز الدعم الأسري بما يسهم في تحسين المستوى الصحي والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة بهذا المرض، ومساعدة المريض على العودة إلى المجتمع وهو بحال أفضل.
وبيّن أن المجمع قدّم جملة من الخدمات لمستفيديه خلال التسعة أشهر الماضية من هذا العام، تجاوز عددها 161 ألف خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية.
وناقش المشاركون في ندوة اليوم العالمي للصحة النفسية التطورات الحديثة في الطب النفسي، والأمراض النفسية وربطها بالعنف والجريمة، وأضرار إدمان الكحول على الصحة النفسية والجسدية، والفرق بين الذهان الناتج عن تعاطي المخدرات والفصام، والأدوية النفسية وتفاعلاتها، ومهارات التعامل مع المرضى النفسيين، وشهدت حضور ومشاركة أكثر من 200 مشارك.