اليوم الوطني .. وكيل إمارة حائل: بدعم القيادة تسير عجلة التنمية وفق رؤية 2030

أكد وكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر أن عجلة التنمية والتطور تسير بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة وفق خطط رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن منطقة حائل حظيت كسائر مناطق المملكة بنصيب وافر من مشاريع النماء بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وأعرب آل عامر عن تفاؤله بما يحمله المستقبل من خير وتطور ونماء.