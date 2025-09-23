اليوم الوطني .. وكيل إمارة حائل: بدعم القيادة تسير عجلة التنمية وفق رؤية 2030

أكد وكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر أن عجلة التنمية والتطور تسير بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة وفق خطط رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن منطقة حائل حظيت كسائر مناطق المملكة بنصيب وافر من مشاريع النماء بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وأعرب آل عامر عن تفاؤله بما يحمله المستقبل من خير وتطور ونماء.
وثمّن وكيل الإمارة الدعم والتمكين الذي تقدمه القيادة، مؤكداً أنه يشكل حافزًا لمزيد من البذل والعطاء لخدمة الوطن وأبنائه.
وهنأ آل عامر القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، مؤكدًا أن القلوب توحدت مشاعرها في هذا اليوم المجيد تمامًا كما توحدت الكلمة والراية على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله – رحمهم الله جميعًا.