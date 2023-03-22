أمين "دارة الملك عبدالعزيز": معالم الشخصية السعودية تتسم بالوسطية والنزاهة والمبادرة

وقال : "تتسم معالم الشخصية السعودية بالوسطية والعزيمة والفخر والحفاوة والنزاهة والمبادرة، وهذه السمات كانت ومازالت متأصلة في شخصية كل مواطن على هذه الأرض، ومؤكداً على ضرورة أن يعي الجميع حجم التحديات والإنجازات المتعلقة بقيام وتأسيس الدولة السعودية بمختلف مراحلها".