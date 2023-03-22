أمين "دارة الملك عبدالعزيز": معالم الشخصية السعودية تتسم بالوسطية والنزاهة والمبادرة

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، محاضرة بعنوان "العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية"، قدمها الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف.
وتحدث السماري خلال المحاضرة عن "ضرورة استشعار أن للوطن عمقاً تاريخياً وما قدمته وتقدمه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من خدمة للحرمين الشريفين والسعي إلى تنمية وازدهار هذا الوطن إلا شاهداً على تأصيل هذا العمق واستشعارهم لأهميته".
وأكد السماري أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- عندما أراد تأسيس برنامج الرؤية 2030 وضع من أهم ركائزها أهمية المملكة العربية السعودية جغرافياً وتاريخياً كونها محور اتصال القارات في العالم".
وقال : "تتسم معالم الشخصية السعودية بالوسطية والعزيمة والفخر والحفاوة والنزاهة والمبادرة، وهذه السمات كانت ومازالت متأصلة في شخصية كل مواطن على هذه الأرض، ومؤكداً على ضرورة أن يعي الجميع حجم التحديات والإنجازات المتعلقة بقيام وتأسيس الدولة السعودية بمختلف مراحلها".