أشار إلى 19 ألف وظيفة شاغرة بـ"الصحة".. "الشريمي" يطالب بتثبيت أكثر من 100 ألف من موظفي البنود والعقود

في ظل وجود أكثر من 100 ألف من موظفي البنود والعقود يطالبون بحلول عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناتهم، يطالب الكاتب الصحفي علي الشريمي، وزارة الموارد البشرية بدراسة ملفات الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة وغيرها من الأجهزة الحكومية، بعدما طرح مجلس الشورى ملف الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة للنقاش، حيث تشير الأرقام إلى أن حوالي 19 ألفًا و223 وظيفة شاغرة من الوظائف العامة، في الصحة، مؤكدًا أن زيادة معدلات التوظيف وتحسين دخل المواطن في الحال ذاته، هي من أهم أولويات وأهداف رؤية 2030.
وفي مقاله "موظفو البنود والوظائف الشاغرة والحلول الغائبة" بصحيفة "الوطن"، يقول الشريمي: "قبل أيام نشرت وسائل الإعلام أخبارًا عن آخر جلسات مجلس الشورى، وقد تطرق المجلس لملف مهم، وهو ملف الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة.
حيث تشير الأرقام إلى أن حوالي 19 ألفًا و223 وظيفة شاغرة من الوظائف العامة، في الصحة.
السؤال المطروح هنا؟ لماذا لم يتم التوظيف على هذه الشواغر، بخاصة في ظل وجود كثير من الخريجين الباحثين عن العمل؟ وفي هذا الشأن يشير عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي إلى أن وظائف الأطباء الشاغرة 11 ألفًا و253، وفي التمريض 21 ألفًا و160 وظيفة شاغرة، أما الصيادلة فهناك 1459 وظيفة شاغرة، أما الفنيون فهناك 7000 و278 وظيفة شاغرة.. ويذكر الدكتور (لدينا مئات وربما آلاف الصيادلة بلا عمل ومئات الخريجين في تخصصات العلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات والتغذية وغيرها، فلماذا لا يعينون عليها وهل الوزارة مكتفية من هذه التخصصات؟".
ويرصد "الشريمي" معاناة 100 ألف من موظفي البنود والعقود، ويقول: "في الحقيقة أن ملف الوظائف والتوظيف ما زال يحتاج لكثير من الدراسة والتخطيط وإعادة النظر، تعالوا معي لملف موظفي البنود والعقود الذين يطالبون بتثبيتهم، سنجد أن أكثر من 100 ألف موظف وموظفة يطالبون بحلول جذرية وعاجلة وحاسمة لإنهاء معاناتهم، هؤلاء رواتبهم لا تتجاوز 3500 ريال، ليس لديهم بدلات أو علاوات، مسمياتهم الوظيفية لا تناسب مؤهلاتهم، يفتقدون للأمان الوظيفي، والتثبيت يدخلهم في سلم الرواتب، المسؤولون يقولون الحق معكم والقرارات واللوائح والأنظمة تقول من حقكم التثبيت".
ويعلق "الشريمي" قائلاً: "لكن مع كل هذه الاحقيات ما زالت الحلول غائبة، وهنا تكبر علامة التعجب! ولك أن تنظر في معاناة معلمي ومعلمات بند 105، وقضيتهم تكمن في أن البند استحدث في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليًا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان!".
ويمضي "الشريمي" قائلاً: "لك أن تنظر إلى ملف موظفات العقود في أمن الطرق والمرور، حيث تم تسريحهن من بعض الشركات المتعاقدة، وقد تم إفهامهن في المقابلات الشخصية أنه سيتم تثبيتهن بعد انتهاء مدة العقد، وبعد سنتين ونصف أنهيت عقودهن ولم يثبتن.
وكذلك ينطبق الحال في تثبيت الموظفات السعوديات باسم مقدمات خدمات لنظام الطفولة المبكرة، حيث توقفت أعمالهن أثناء الجائحة ولم يتم استدعاؤهن بغرض تجديد العقود، ولهن الآن أكثر من سنتين ينتظرن التجديد، علمًا أن وزارة التعليم استحدثت وظيفة موظفة خدمات، وهذا المسمى موجود في الهيكل التعليمي".
وينهي "الشريمي" متوجهًا إلى "الموارد البشرية"، قائلاً: "نأمل من وزارة الموارد البشرية دراسة ملفات الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة وغيرها من الأجهزة الحكومية، وكذلك ملفات موظفي البنود بخاصة أن زيادة معدلات التوظيف وتحسين دخل المواطن في الحال ذاته، هي من أهم أولويات وأهداف رؤية 2030".