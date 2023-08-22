أشار إلى 19 ألف وظيفة شاغرة بـ"الصحة".. "الشريمي" يطالب بتثبيت أكثر من 100 ألف من موظفي البنود والعقود

ويعلق "الشريمي" قائلاً: "لكن مع كل هذه الاحقيات ما زالت الحلول غائبة، وهنا تكبر علامة التعجب! ولك أن تنظر في معاناة معلمي ومعلمات بند 105، وقضيتهم تكمن في أن البند استحدث في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليًا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان!".