شقيق الأم المصابة في حريق القريات: الأم لا تعلم عن وفاة 7 من عائلتها.. ادعوا لها

‏وروى، عواد الشراري، شقيق الأم المصابة، لقناة الإخبارية، التفاصيل المأساوية للفاجعة قائلاً: "عندما كانت أختي نائمة استنجد أحد أبنائها بها؛ لتجد النيران تنبعث من الغرفة؛ فأُغمي عليها. وعندما سألتها أكدت لي وجود دفاية، طلبت من ابنتها التي تبلغ الـ15 عامًا أن تطفئها قبل نومها، لكن لم يحصل ذلك. ومن المرجح أن يكون سبب الحريق هو الدفاية".