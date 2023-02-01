شقيق الأم المصابة في حريق القريات: الأم لا تعلم عن وفاة 7 من عائلتها.. ادعوا لها

هزَّت "فاجعة" وفاة 7 من أسرة واحدة بسبب حريق داخل غرفة نوم محافظة القريات، فيما كشف شقيق الأم المصابة من الحريق أن الأم لا تعلم حتى الآن عن وفاة 7 من عائلتها.
وروى، عواد الشراري، شقيق الأم المصابة، لقناة الإخبارية، التفاصيل المأساوية للفاجعة قائلاً: "عندما كانت أختي نائمة استنجد أحد أبنائها بها؛ لتجد النيران تنبعث من الغرفة؛ فأُغمي عليها. وعندما سألتها أكدت لي وجود دفاية، طلبت من ابنتها التي تبلغ الـ15 عامًا أن تطفئها قبل نومها، لكن لم يحصل ذلك. ومن المرجح أن يكون سبب الحريق هو الدفاية".
وأشار إلى أن "سوء الشبكة وقف عائقًا أمام اتصالات أختي بالجهات المعنية وقت الحريق لإنقاذ الأسرة".
واختتم شقيق الأم المصابة طالبًا من الجميع الدعاء لها أن يلهمها الصبر والسلوان، مبينًا أنها لا تعلم حتى الآن عن وفاة سبعة من عائلتها.
وكان سبعة أشخاص قد لقوا مصرعهم، بينهم 3 أطفال، وأُصيب شخص آخر، إثر حريق شب في منزلهم فَجْر أمس في أحد الأحياء بمحافظة القريات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن فِرق الدفاع المدني انتقلت لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم اقتحام المنزل، وإخماد الحريق، والعثور على أربع حالات في حالة حرجة؛ ونُقلوا للمستشفى، تُوفي ثلاث حالات منهم، كما تم العثور على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف، وجثة رابعة لرجل.