اتفاقية تعاون بين "صحة عسير" و"الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية"

وقّعت المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، ممثلة في إدارة الطب المنزلي والجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية، اتفاقية تعاون بين الجانبين.
وشهد المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق بن أحمد فلقي، نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري، مراسم التوقيع بمقر المديرية.
وتَضمنت الاتفاقية قيام الطرفين بالإسهام في خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتطويرها والمساهمة في تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، والتنسيق المستمر في تنفيذ الندوات العلمية والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والمشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية والبرامج التدريبية بجانب التنسيق والمساهمة في تقديم المشورة العلمية والفنية والدراسات اللازمة، بما لا يتعارض من الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وقّع الاتفاقية من جانب "صحة عسير" مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية الدكتور عبدالعزيز علي آل غبران، وعن الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة عائشة إبراهيم الصغير، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة عسير صالح بن علي الأحمري.