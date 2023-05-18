اتفاقية تعاون بين "صحة عسير" و"الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية"

وتَضمنت الاتفاقية قيام الطرفين بالإسهام في خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتطويرها والمساهمة في تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، والتنسيق المستمر في تنفيذ الندوات العلمية والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والمشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية والبرامج التدريبية بجانب التنسيق والمساهمة في تقديم المشورة العلمية والفنية والدراسات اللازمة، بما لا يتعارض من الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.