رئيس جامبيا يبحث مع "المرشد" المشاريع والبرامج الممولة من الصندوق السعودي للتنمية
استقبل الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، اليوم في مقر إقامته بمكة المكرمة، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية؛ لدعم تنمية القطاعات الحيوية في جامبيا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبَيْن.
الجدير بالذكر أن الصندوق يولي قطاعات التنمية دعمًا واهتمامًا بالغًا في جمهورية جامبيا؛ إذ قدَّم منذ عام 1977م (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والمياه، ودعم التنمية الاقتصادية، بمبلغ يتجاوز (171) مليون دولار، إضافة إلى تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية (5) منح لجامبيا من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (43) مليون دولار، في قطاعَيْ المياه والصرف الصحي، والطاقة؛ لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الجامبي.