رئيس جامبيا يبحث مع "المرشد" المشاريع والبرامج الممولة من الصندوق السعودي للتنمية

الجدير بالذكر أن الصندوق يولي قطاعات التنمية دعمًا واهتمامًا بالغًا في جمهورية جامبيا؛ إذ قدَّم منذ عام 1977م (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والمياه، ودعم التنمية الاقتصادية، بمبلغ يتجاوز (171) مليون دولار، إضافة إلى تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية (5) منح لجامبيا من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (43) مليون دولار، في قطاعَيْ المياه والصرف الصحي، والطاقة؛ لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الجامبي.