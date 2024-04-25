نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة في نيكاراغوا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا ليوناردو أوفيديو رييس، وذلك في مقر البنك المركزي بالعاصمة ماناجوا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم لدى جمهورية نيكاراغو هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
كما التقى "الخريجي"، اليوم، وزير التنمية والصناعة والتجارة خوسي دي خيسوس، وذلك في مقر وزارة التنمية والصناعة والتجارة بالعاصمة ماناجوا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيزها بما يخدم تطلعات الجانبين، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم لدى جمهورية نيكاراغوا هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.