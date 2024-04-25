نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة في نيكاراغوا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا ليوناردو أوفيديو رييس، وذلك في مقر البنك المركزي بالعاصمة ماناجوا.