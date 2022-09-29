وزير الحج يزور أوزباكستان لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، زيارته الرسمية لجمهورية أوزباكستان؛ حيث يلتقي عددًا من المسؤولين.
تأتي زيارة الوزير "الربيعة" لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين المملكة العربية السعودية وأوزباكستان، واستمرارًا للجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، بالتعاون والشراكة مع الوزارات المعنية في البلدين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين من أنحاء العالم كافة.
ويلتقي "الربيعة" خلال زيارته بعدد من المسؤولين في الدولة؛ للتباحث حول كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وزيادة التسهيلات المتعلقة بالوصول إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما ستشهد الزيارة بحث زيادة فاعلية اللجان المشتركة بين الجانبين في جوانب عدة، ضمن إطار العلاقات التاريخية بينهما، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية؛ لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقًا لرؤية السعودية 2030، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.