وزير الحج يزور أوزباكستان لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

كما ستشهد الزيارة بحث زيادة فاعلية اللجان المشتركة بين الجانبين في جوانب عدة، ضمن إطار العلاقات التاريخية بينهما، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية؛ لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقًا لرؤية السعودية 2030، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.