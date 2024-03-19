أنياب "الكلاب الضالة" تُصيب طفل الـ 10سنوات في المحاني شمال الطائف

وتفصيلًا، وقع الطفل بين تلك الكلاب وحاول الفرار منها، ولكن لم يستطع بعد أن أخافته، وتعالت صيحاته نهارًا ولكن بعد أن لحقته عضات متفرقة من أنياب تلك الكلاب، وتركزت في أقدامه، فهرع عم الطفل نحوه وفرت الكلاب هاربة، وقام العمّ بنقله لمستشفى المحاني، حيث تم التعامل معه طبيًا وتلقي العلاج اللازم، وأصبح الطفل يتمتع بصحة جيدة.