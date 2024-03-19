أنياب "الكلاب الضالة" تُصيب طفل الـ 10سنوات في المحاني شمال الطائف

نجا طفل يبلغ من العمر عشر سنوات من إصابات خطرة، وكاد أن يكون ضحية لثلاثة كلاب ضالة هاجمته بشراسة بعد خروجه من المنزل الكائن في أحد ضواحي مركز المحاني شمال الطائف.
وتفصيلًا، وقع الطفل بين تلك الكلاب وحاول الفرار منها، ولكن لم يستطع بعد أن أخافته، وتعالت صيحاته نهارًا ولكن بعد أن لحقته عضات متفرقة من أنياب تلك الكلاب، وتركزت في أقدامه، فهرع عم الطفل نحوه وفرت الكلاب هاربة، وقام العمّ بنقله لمستشفى المحاني، حيث تم التعامل معه طبيًا وتلقي العلاج اللازم، وأصبح الطفل يتمتع بصحة جيدة.
وقال والد الطفل المُصاب لـ"سبق": مع الأسف الكلاب الضالة تنتشر لدينا في المنطقة وبكثرة، وتهدد حياة السكان خصوصًا الأطفال، كذلك تسبب إزعاجًا لنا خصوصًا وقت الليل من نباحها المستمر ، وأحمد الله على سلامة ابني منها.
ودعا الجهة المعنية والمسؤولة إلى القيام بدورها حيال تلك الكلاب لحماية الناس منها، والتعامل معها للقضاء عليها حتى لا تتكرر حوادثها.
وأعرب عن شكره وتقديره للتعامل الذي وجده من العاملين بمستشفى المحاني، والدور الذي قاموا به تجاه ابنه والتعامل معه طبيًا.